I Pearl Jam hanno suonato una cover di Bowie

Sembra proprio che per i Pearl Jam questo sia il tour delle cover. Dopo il tributo a Chris Cornell e Tom Petty a Seattle – dove la band ha suonato alcune serate per raccogliere fondi per i senzatetto della città -, Eddie Vedder e soci continuano a inserire in scaletta brani dei loro artisti preferiti.

Questa volta tocca a David Bowie, in particolare Rebel Rebel. Il classico del 1974 è stato suonato a Chicago – al Wrigley FIeld – dove la band si è esibita ieri sera. In scaletta anche Rockin’ in the Free World di Neil Young. Potete vedere la versione dei Pearl Jam di Rebel Rebel grazie al video in cima all’articolo.