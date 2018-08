Iniziato il tour negli stadi, a Seattle i Pearl Jam hanno regalato al pubblico uno show di più di 30 canzoni, tra cui anche alcune cover.

Eddie Vedder & co. hanno infatti suonato Help dei Beatles (in un medley con la loro Help Help) e We’re Going To Be Friends dei White Stripes.

Qui i video delle performance, direttamente girati da alcuni spettatori: