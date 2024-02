I Pearl Jam hanno pubblicato il nuovo singolo ‘Dark Matter’

I Pearl Jam hanno pubblicato un nuovo singolo. Si intitola Dark Matter e dà il titolo al loro nuovo album di inediti, il primo da Gigaton del 2020. «Sarà più heavy di quel che pensate», ha detto tempo fa il chitarrista Mike McCready. Uscirà il 19 aprile.

Se il testo pare raccontare questi tempi confusi usando la metafora della materia oscura, vale a dire la massa dell’universo non visibile e non costituita dalla materia cosmica, la musica è scritta dai membri del gruppo Eddie Vedder, Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready e Jeff Ament con Andrew Watt, che è anche il produttore del pezzo e dell’album.

Il disco è stato inciso nell’arco di tre settimane agli studi Shangri-La di Rick Rubin a Malibu nel 2023. Nel presentarlo un paio di settimane fa al Troubadour di Los Angeles, Vedder ha detto che «è il nostro disco migliore e non è un’iperbole». L’idea, ha aggiunto, era creare musica partendo da sensazioni come «ansia, rabbia, tristezza, gioia, rimpianto».

Pearl Jam - Dark Matter (Official Visualizer)

Watch this video on YouTube

Il gruppo ha per ora annunciato solo due date estive, ci si aspetta che ne vengano comunicate altre, forse addirittura in giornata. Qui sotto tracklist e copertine dell’album e del singolo a cura di Alexandr Gnezdilov, fotografo che usa la tecnica del light painting che combina una lunga o lunghissima esposizione con il movimento di varie fonti di luce per creare effetti suggestivi.

Per la cover del disco che uscirà ad aprile Gnezdilov ha usato un caleidoscopio di sua costruzione.

Qui la tracklist. La versione deluxe del disco prevede due CD. Il secondo disco conterrà un Immersive Mix.

Scared of Fear

React/Respond

Wreckage

Dark Matter

Won’t Tell

Upper Hand

Waiting for Stevie

Running

Something Special

Got to Give

Setting Sun

Qui sotto la copertina del singolo. Le lettere della scritta “Dark Matter” sono state create scrivendole a mano nell’aria con una luce appositamente progettata per creare questo effetto.