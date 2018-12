I Pearl Jam fanno il regalo di Natale a tutti i fan: una collezione di brani e rarità 

Nonostante siano impegnati con la scrittura del seguito di Lightning Bolt – uscito ormai cinque anni fa, nel 2013 -, i Pearl Jam non hanno dimenticato i loro fan, a cui hanno fatto un regalo di Natale inaspettato. Si tratta di una lunga clip (quasi 54 minuti) a sfondo natalizio, con camino, coccarde rosse, decorazioni e tutto il resto, pubblicata sul canale YouTube della band.

All’interno ci sono una serie di rarità, demo e chicche recuperate dall’enorme catalogo del gruppo: i brani a tema natalizio del Ten Club Single – da Someday At Christmas a Don’t Believe in Christmas, fino ai classici come Jingle Bells – la demo del 1991 Acoustic #1, il singolo Wishlist e Angel. La trovate in cima all’articolo.