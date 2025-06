I Pavement hanno pubblicato una nuova registrazione dopo 25 anni

I Pavement sono tornati con una nuova registrazione ufficiale, la prima dal 1999: si tratta di una cover di Witchitai-To, brano jazz-rock firmato da Jim Pepper e pubblicato originariamente nel 1969 con la sua band Everything Is Everything. La versione pubblicata della band californiana è una registrazione delle prove del tour di reunion del 2022, quando la cover faceva regolarmente parte della scaletta.

Pavement - "Whitchitai-To (LA Rehearsal Session)" (Official Video)

Il brano è stato pubblicato come parte della colonna sonora di Pavements, film diretto da Alex Ross Perry (Her Smell), che verrà distribuito nei cinema statunitensi il 6 giugno e successivamente in streaming su MUBI. Il progetto è tutt’altro che un classico documentario musicale: mescola materiale d’archivio, finzione, performance live e momenti surreali in stile mockumentary.

Al centro del racconto ci sono diverse linee narrative: una mostra immaginaria con giovani band che reinterpretano i brani dei Pavement, un musical in fase di allestimento e il tentativo volutamente goffo del regista (che interpreta sé stesso) di realizzare un biopic hollywoodiano sulla band, in cui Stephen Malkmus è interpretato da Joe Keery (Stranger Things), mentre Jason Schwartzman veste i panni del loro manager.

PAVEMENTS Official Clip - New Venice 2024 Movie / "Pavement" documentary, Out soon

Oltre alla nuova versione di Witchitai-To, la colonna sonora include 41 tracce tra registrazioni dal vivo, dialoghi e reinterpretazioni dei brani della band da parte di attori come Zoe Lister-Jones e Kathryn Gallagher. I Pavement, intanto, hanno fatto anche una recente apparizione al Late Show with Stephen Colbert, dove hanno eseguito Harness Your Hopes, segnando il loro ritorno in TV dopo oltre quindici anni.