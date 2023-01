I Panic! At the Disco si scioglieranno alla fine del tour europeo

Dopo quasi vent’anni, si sciolgono i Panic! At the Disco. La band cesserà d’essere attiva alla fine del tour europeo di febbraio-marzo 2023. Lo ha annunciato su social Brendon Urie.

«È stato un viaggio pazzesco. Essendo cresciuto a Las Vegas, mai avrei pensato dove m’avrebbe portato la vita», scrive il cantante e titolare unico del progetto. «Ma ogni viaggio deve finire affinché ne possa iniziare uno nuovo».

Tra le ragioni dello scioglimento c’è la nascita del primogenito: «Non vedo l’ora di dare inizio a questa nuova avventura». Dopo aver scritto che «Panic! At The Disco will be no more», Urie aggiunge che «me ne sono stato qui a cercare il modo perfetto per dirlo e non riesco a esprimere a parole quanto abbia significato per noi. Che siate qui fin dall’inizio o che ci abbiate scoperti da poco, è stato un piacere non solo condividere il palco con tante persone di talento, ma pure condividere il nostro tempo con voi».

L’ultimo concerto del gruppo in calendario è al momento quello previsto il 10 marzo a Manchester, in Inghilterra. Non sono per ora fissate date in Italia. L’ultimo album del Panic! At the Disco è Viva Las Vengeance del 2022.