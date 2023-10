‘i/o’ di Peter Gabriel ha finalmente una data di pubblicazione

Il nuovo album di Peter Gabriel ha finalmente una data di pubblicazione. i/o uscirà il 1° dicembre.

«Dopo un anno di uscite con la luna piena, sono molto felice di vedere tutte queste nuove canzoni riunite all’interno di i/o e pronte ad intraprendere il loro viaggio nel mondo», ha detto l’artista che nell’ultimo anno ha pubblicato quasi tutti i pezzi del disco in diversi mix.

Anche i/o rifiletterà la dicotomia tra i Bright-Side Mix curati da Mark “Spike” Stent e i Dark-Side Mix delle stesse canzoni fatti da Tchad Blake. Le 12 canzoni saranno infatti presenti in entrambe le versioni in un doppio CD. Su vinile i due mix usciranno invece separatamente. L’8 marzo 2024 uscirà un box set contenente i due CD, i quattro vinili e un Blu-Ray, con anche gli In-Side Mix realizzati da Hans-Martin Buff.

Tra i musicisti che suonano nell’album, il chitarrista David Rhodes, il bassista Tony Levin, il batterista Manu Katché, ma ci sono anche Brian Eno, Richard Russell, Tom Cawley, Josh Shpak, Paolo Fresu, Linnea Olsson, Don E, oltre alla figlia di Gabriel, Melanie, ai cori con Ríoghnach Connolly (The Breath). Tra le altri voci, quelle del Soweto Gospel Choir e del coro svedese maschile Oprhei Drängar. Gli archi sono della New Blood Orchestra guidata da John Metcalfe.

Ad ogni canzone è inoltre abbinata un’opera (pittura, fotografia, scultura, plastilina) di vari artisti, tra cui Nick Cave. Ecco l’elenco: Ai Weiwei, Nick Cave, Olafur Eliasson, Henry Hudson, Annette Messager, Antony Micallef, David Moreno, Cornelia Parker, Megan Rooney, Tim Shaw, David Spriggs, Barthélémy Toguo.

La tracklist e la copertina:

Panopticom

The Court

Playing for Time

i/o

Four Kinds of Horses

Road to Joy

So Much

Olive Tree

Love Can Heal

This Is Home

And Still

Live and Let Live