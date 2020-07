I nuovi sondaggi sulle elezioni americane danno Kanye West al 2% 

Kanye West è assolutamente convinto che diventerà il prossimo presidente degli Stati Uniti, ma secondo gli ultimi sondaggi per farcela avrà bisogno di un vero miracolo. Redfield & Wilton Strategies ha chiesto a 2mila elettori americani come voteranno alle prossime elezioni presidenziali, e solo il 2% si è detto disposto a votare per West.

Non solo, i voti del rapper arriverebbero dalla base elettorale di Donald Trump, e non da quella di Biden come si dice da giorni. Nello specifico, il sondaggio vede Joe Biden in testa con il 48%, Donald Trump al 30% e Kanye al 2%.

National Poll:

Biden 48% (+8)

Trump 40%

Jorgensen (L) 1%

Hawkins (G) 1% When @kanyewest included in the poll:

Biden 48% (+9)

Trump 39%

West 2%

Jorgensen (L) 2%

Hawkins (G) 1%@RedfieldWilton (July 9) — Political Polls (@PpollingNumbers) July 13, 2020

Nel frattempo, il rapper e produttore continua pubblicare musica dal suo prossimo album. Dopo il singolo con Travis Scott, il 12 luglio è uscito Donda, pezzo dedicato alla madre Donda West.