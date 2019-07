I Nirvana, ma cantati da Kanye West con un coro gospel

Il coro di Kanye West si è cimentata in una versione aulica e cristiana di due canzoni classiche dei Nirvana, Come As You Are e Smells Like Teen Spirit, nell’ultimo dei suoi appuntamenti dei Sunday Service. Cioè le bellissime jam vocali realizzate col coro su Instagram.

In un video, il coro disposto in circolo canta i brani di Nevermind in completo rigorosamente bianco. “Just confess/ he’ll do the rest/ Christ is here” cantano da Come As You Are. Più tardi nel pezzo, l’ensemble a cappella sostituisce “memoria” con “hallelujah”, ripetendolo ancora e ancora. Fanno lo stesso con “Hello hello hello, how low” di Smells Like Teen Spirit, cambiando anche il ritornello in “Let your light shine, it’s contagious!”

Kanye è un conclamato fan dei Nirvana, avendo più volte indossato in pubblico delle maglie della band. Courtney Love, che ha partecipato a uno dei Sunday Service all’inizio dell’estate, ha dato a West e Kid Cudi il permesso di campionare la demo di Kurt Cobain Burn The Rain, tratta da Montage of Heck, per finire poi nella loro canzone Cudi Montage l’anno scorso. “I am the new Kurt Cobain” aveva detto umilmente in un’intervista, sparandola un pochino grossa.

Kanye ha lanciato i Sunday Service a gennaio, e da allora ha usato il format per lanciare sue canzoni e darsi alle cover altrui, tipo Don’t Speak dei No Doubt. Ad aprile, il rapper ha tenuto uno speciale Sunday Service al Coachella.