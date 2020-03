I Nine Inch Nails hanno pubblicato a sorpresa ‘Ghosts V-VI’ 

Senza preavviso, oggi i Nine Inch Nails hanno pubblicato due nuovi album: si tratta di Ghosts V-VI, entrambi disponibili sul sito ufficiale del gruppo in download gratuito. I due album sono intitolati Ghosts V: Together e Ghosts VI: Locusts, e contengono “ore e ore di musica gratuita. A volte allegra, altre non tanto”, come ha spiegato Trent Reznor su Twitter.

Anybody out there?

New Nine Inch Nails out now. Ghosts V – VI. Hours and hours of music. Free. Some of it kind of happy, some not so much.https://t.co/Q7VZ1z8gFi

— Trent Reznor (@trent_reznor) March 26, 2020