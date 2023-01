I Negramaro festeggiano 20 anni di carriera con un tour

Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo: i Negramaro, ma anche sei amici in un viaggio lungo 20 anni. Partiti da una sala prove ricavata da una cantina salentina, i Negramaro festeggiano quest’anno 20 anni di carriera con n20 TOUR, 9 appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani. La partenza è dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023 alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre all’Arena di Verona.

I biglietti per #n20TOUR saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 1 febbraio su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per gli iscritti al fanclub i biglietti saranno disponibile in presale dalle ore 11.00 di martedì 31 gennaio.

La band intanto è già al lavoro su nuova musica. Qui le date:

13-14-16 giugno ROMA, Terme di Caracalla

19-21-22 luglio SIRACUSA, Teatro Greco

22-23-24 settembre VERONA, Arena