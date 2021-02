I Negramaro annunciano il tour 2021 e una anteprima in diretta streaming

Diciotte date nei palasport e un concerto in streaming. I Negramaro hanno annunciato i loro piani per il 2021. Il Contatto Tour 2021 toccherà, virus permettendo, 15 città italiane fra ottobre e novembre.

Prima della data zero prevista il 7 ottobre a Rimini, la band terrà un concerto speciale in diretta streaming da La Lanterna Rome. Lo show, chiamato Primo Contatto, sarà trasmesso il 19 marzo sulla piattaforma Live Now.

Ecco le date del tour, i cui biglietti saranno messi in vendita il 9 febbraio:

7 ottobre Rimini, RDS Stadium (data zero)

9 ottobre Torino, Pala Alpitour

12 e 13 ottobre Roma, Palazzo dello Sport

18 ottobre Eboli, Palasele

23 ottobre Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 ottobre Napoli, Palapartenope

29 e 30 ottobre Milano, Mediolanum Forum di Assago

5 novembre Padova, Kioene Arena

9 novembre Bologna, Unipol Arena

12 novembre Ancona, PalaPrometeo Estra

13 novembre Perugia, PalaBarton

16 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

20 novembre Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

23 novembre Conegliano, Zoppas Arena

26 e 27 novembre Bari, Palaflorio