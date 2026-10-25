I My Chemical Romance hanno fatto arrabbiare le cheerleader dei Dallas Cowboys

I My Chemical Romance sono finiti al centro di una controversia legale con le Dallas Cowboys Cheerleaders per i costumi indossati dalle ballerine durante uno dei recenti concerti della band all’Hollywood Bowl di Los Angeles.

Il gruppo ha inaugurato mercoledì la sua serie di concerti nella celebre arena californiana, introducendo una nuova messa in scena di Teenagers. Durante l’esibizione, alcune ballerine vestite con uniformi simili a quelle delle Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC) hanno preso parte a una sequenza in cui, secondo i documenti legali, «si sono armate di fucili durante una sparatoria simulata, prima di essere rappresentate mentre venivano colpite da proiettili».

dude this is so fucking cool. all of the dallas cowboy cheerleaders coming to save gerard . all with guns . GODDDD #mcrhollywood video from mis_adventures on ig https://t.co/x2Vz3NuGTI — avery 🗡️ ieroween (@gorebugs) October 22, 2026

Pro Silver Star Ltd., società proprietaria del marchio delle Dallas Cowboys Cheerleaders, è intervenuta immediatamente dopo lo spettacolo, chiedendo un’ordinanza restrittiva temporanea e un’ingiunzione nei confronti dei My Chemical Romance per impedire loro di utilizzare le uniformi delle DCC sul palco. La società aveva inizialmente chiesto alla band di «interrompere l’utilizzo non autorizzato dell’uniforme DCC», ma il gruppo si era rifiutato di farlo.

«Gli spettatori e gli utenti online hanno comprensibilmente creduto che le ballerine fossero le vere cheerleader dei Dallas Cowboys, e lo hanno affermato in alcuni post sui social media che continuano a circolare», si legge nei documenti presentati dalla società.

Pro Silver Star ha inoltre precisato che la richiesta non riguarda il contenuto artistico dello spettacolo, ma esclusivamente l’utilizzo delle divise.

«Silver Star non è una società incline alle controversie legali e non ha nulla da obiettare sulla musica dei My Chemical Romance, sulle loro ambizioni artistiche o su qualsiasi messaggio gli imputati intendano trasmettere. Silver Star non chiede agli imputati di modificare la scaletta, la narrazione, le posizioni politiche, le coreografie e nemmeno la decisione di portare sul palco artisti armati. Chiede soltanto che questi artisti non indossino l’uniforme delle DCC durante le esibizioni. Le alternative possibili in fatto di costumi sono praticamente infinite».

La serie di concerti dei My Chemical Romance all’Hollywood Bowl è proseguita venerdì sera e, a giudicare dai video circolati online, le ballerine sono tornate sul palco indossando gli stessi costumi ispirati alle cheerleader dei Dallas Cowboys, nonostante l’azione legale. Come finirà?

My Chemical Romance performing "Teenagers" tonight in LA, featuring their cheerleader dancers. #MCRLA2 https://t.co/vLDYocU6sf — MCR Updates (@gwayupdates) October 24, 2026

Da Rolling Stone U.S.