I musicisti italiani rendono omaggio al giornalista Ernesto Assante, morto oggi

È morto oggi Ernesto Assante, uno dei giornalisti musicali più noti d’Italia. Aveva computo da poco 66 anni. Nella serata di ieri era stato colpito da un ictus.

Nato a Napoli, aveva cominciato la sua attività giornalistica nel 1977, approdando poi a Repubblica, di cui è diventato una delle firme di punta della sezione musica e non solo. Nella sua lunghissima carriera ha fatto di tutto: oltre ai giornali (è stato tra le altre cose tra gli ideatori di Musica!, l’inserto di Repubblica, e ha scritto anche su Rolling Stone), anche televisione, radio, libri, collaborando spesso con l’amico e collega Gino Castaldo.

Subito dopo la diffusione della notizia stasera, si sono moltiplicati sui social i messaggi non solo dei colleghi, ma anche di musicisti italiani che ne ricordano la cultura, il carattere garbato, la vitalità, la curiosità, la capacità di ascoltare.

«Ciao, Ernesto», scrive Francesca Michielin. «Non riesco a crederci. Non so cosa dire ma vorrei ringraziarti infinitamente. Per la cura e il rispetto che hai sempre messo in quello che hai fatto, con cultura, intelligenza, dolcezza, ascolto. Senza mai avere preconcetti, mai. Ci mancherai, tantissimo».

Raf ricorda il primo incontro: «Ci siamo conosciuti nel ’93 negli uffici della Warner a Roma per un’intervista ed è nata subito una amicizia fatta di stima reciproca perché avevamo idee comuni e una comune visione del mondo al di là della musica. Mi hai sempre sostenuto spesso andando contro il giudizio di altri tuoi colleghi. Mi hai sempre dato buoni consigli nei momenti difficili. Oggi sei andato via così all’improvviso e ci mancherai. Mancherai alla musica italiana mi mancherai amico mio. Un grande abbraccio a Eleonora e alle due ragazze».

Frankie hi-nrg mc gli augura un «buon viaggio nel paradiso del rock».

«Per noi non finirà mai, ci vediamo Ernie!», scrive Piero Pelù postando una foto col giornalista.

«No, Ernesto, no… Che dovevamo parlare ancora di musica… di Roma… di noi… Sono senza parole… Mi si è spezzato il cuore. Ciao amico mio», scrive Emma su X.

«Amico mio» scrive Paola Turci «com’è possibile? È assurdo, assurdo Un abbraccio a Eleonora e alle figlie».

«Ciao Ernesto, era bellissimo parlare di tutto con te», scrive Noemi.

«Abbiamo condiviso il palco e scherzato come sempre sul nostro pessimo tempismo, neanche un mese fa. Difficile da credere…», scrive Nina Zilli. «Ciao Ernesto. Un’uscita di scena prima del tempo, proprio come le Rock Star che tanto hai amato, capito e raccontato».

Paolo Belli: «Non riesco a trovare le parole, ho il cuore a pezzi. RIP amico mio e grazie infinite per tutte le cose che hai fatto per e insieme a me, sei stato unico, non ti dimenticherò mai».

Anche Serena Dandini lo ricorda: «La scomparsa di Ernesto Assante è una notizia terribile e dolorosa. Un forte abbraccio alla sua famiglia».

«Che persona per bene e che uomo colto e preparato. Appassionato di umanità.. quanto mi dispiace. Ci mancherai moltissimo», scrive invece Anna Foglietta.

Anche Bobo Craxi lo ricorda per come ha raccontato la musica «con garbo e intelligenza».