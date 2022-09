I Muse annunciano due date in Italia negli stadi

I Muse torneranno in Italia nel 2023 per due date del tour mondiale di Will Of The People.

La prossima estate la band si esibirà nel nostro paese per due show: il 18 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 22 luglio allo Stadio San Siro di Milano, con in apertura il duo britannico Royal Blood.

L’annuncio arriva a due settimane dalla pubblicazione del loro ultimo album, Will Of The People (al primo posto della classifica album italiana al suo esordio), che ha segnato il ritorno della band a quattro anni di distanza da Simulation Theory. A supporto del disco, i Muse hanno anche presentato il videoclip del singolo You Make Me Feel Like It’s Halloween ispirato a horror classici come Shining, Venerdì 13, Scream, It.

I biglietti per le due date saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 14 settembre a questo link.