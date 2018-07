I Mumford & Sons hanno suonato ‘All I Need’ dei Radiohead

Durante il loro live a sorpresa allo storico Newport Folk Festival, i Mumford & Sons hanno omaggiato i Radiohead con una versione di All I Need, singolo incluso in In Rainbows, settimo album in studio della band di Thom Yorke.

Il set di Marcus Mumford e soci non era stato annunciato dagli organizzatori del festival, e il pubblico ha accolto la band per quello che è stato il primo concerto del 2018. Per il ritorno sul palco della band britannica, inoltre, non sono mancati ospiti d’eccezione come Brandi Carlile, MC Tylor, Maggie Rogers, Jerry Douglas, Phoebe Bridgers, Phil Cook e Mavis Staple.

Nella scaletta, oltre ai singoli che hanno regalato ai Mumford & Sons il successo planetario, anche diverse cover: infatti, oltre al brano dei Radiohead – realizzata insieme a Phoebe Bridgers –, la band ha suonato anche The Boxer di Simon & Garfunkel, Kansas City dei New Basement Tapes, Alaska di Maggie Rogers e The Weight dei The Band.