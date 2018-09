I Metallica tornano in Italia

Avevano promesso che sarebbero tornati dalle nostre parti nel 2019, e così sarà: i Metallica suoneranno di nuovo in Italia il prossimo 8 maggio al Milano Summer Festival.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Fan Club a partire dalle ore 10.00 di martedì 25 settembre, per i possessori di carta American Express a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 26 (per 48 ore) e per gli iscritti a MyLiveNation su Livenation.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 27. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 28 settembre sul circuito Ticketone, su Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati.

Come per tutti gli show precedenti del WorldWired Tour, ogni biglietto acquistato garantirà una copia fisica in edizione standard dell’album Hardwire…To Self-Destruct o una copia digitale del disco (a discrezione del consumatore). Ancora una volta tutti i biglietti includeranno lo scaricamento gratuito in MP3 dello show a cui si è partecipato, mixato e masterizzato dal team dietro la creazione di Hardwired…To Self-Destruct. Per scaricare l’audio dello show basterà scannerizzare o inserire il barcode contenuto nel biglietto su LiveMetallica.com/scan.