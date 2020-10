I Metallica terranno un concerto unplugged in livestream per beneficenza

I Metallica terranno un concerto acustico per beneficienza trasmesso in livestream dal loro quartier generale nella Bay Area. L’evento si chiama Helping Hands Concert and Auction. Scopo: finanziare le attività della loro fondazione All Within My Hands.

La performance si terrà il 14 novembre alle 23 italiane. La si potrà seguire su Nugs.tv dove resterà disponibile per 48 ore. I biglietti costano 15 dollari, ma ci sono anche ticket da 25 dollari comprendenti il download dell’audio dello show e bundle da 55 e 95 dollari. È il secondo concerto che la band tiene a questo scopo. Come il primo, sarà accompagnato da un’asta benefica.

I Metallica hanno annunciato che doneranno il 100% del ricavato alla fondazione che si occupa di fornire pasti, formazione lavorativa e altri servizi essenziali a livello locale. Nel 2020 All Within My Hands ha raccolto 645 mila dollari per i lavoratori dello spettacolo rimasti senza lavoro a causa del Covid-19 e 350 mila dollari per le vittime degli incendi che si sono verificati sulla West Coast. Ha inoltre messo a disposizione di 15 college americani un finanziamento di un milione e mezzo di dollari.