I Metallica registreranno un altro album di cover?

In un’intervista rilasciata a Kerrang!, Lars Ulrich si è lasciato sfuggire un indizio sui prossimi progetti dei Metallica. L’intervista prevedeva alcune domande inviate direttamente dai fan, tra cui una sul possibile seguito di Garange Inc., album di cover pubblicato dalla band nel 1998. «Un seguito? Aspettate e vedrete», ha risposto Ulrich.

Garage Inc. era un doppio album, una celebrazione di tutte le band che hanno influenzato i primi anni dei Metallica. Conteneva cover di Discharge, Diamond Head, Mercyful Fate, Misfits, Bob Seger, Black Sabbath e del brano tradizionale Whiskey in the Jar. Chissà che nel seguito non possa apparire un brano di Vasco o dei Litfiba, che i Metallica suonano regolarmente quando fanno tappa in Italia. Per il momento, la band è impegnata nel tour di supporto a Hardwired… To Self-Destruct. Noi siamo andati alla data milanese che, un po’ per la pioggia incessante un po’ per lo stato di grazia del gruppo, è stata indimenticabile.