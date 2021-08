I Metallica racconteranno i segreti del ‘Black Album’ in un podcast

I Metallica festeggeranno i trent’anni dall’uscita del Black Album con un podcast, un extra rispetto al gigantesco box set e al tribute album già annunciati nelle scorse settimane.

Il gruppo l’ha annunciato con tweet. Il podcast, prodotto in collaborazione con Amazon, sarà suddiviso in otto episodi: il primo «arriverà presto», forse addirittura la prossima settimana, in tempo per l’anniversario del disco. Nel teaser pubblicato sui social, il progetto si chiama “Volume One: The Black Album”, un titolo che lascia intendere l’arrivo di nuove serie dedicate agli altri album della band.

«Quel disco era la giusta combinazione di canzoni, la giusta combinazione con il produttore, la giusta combinazione di desiderio, tenacia e idee», ha detto Lars Ulrich. «La gente si identifica con le assurdità che facciamo per restare sani, sanno che non sono soli e lo sappiamo anche noi, è questo che ci fa andare avanti», ha aggiunto James Hetfield. Kirk Hammett, invece, ha promesso che suonerà «per 24 ore di fila se sarà necessario».

Coming soon… The Metallica Podcast! We’re starting with eight episodes taking a look behind the scenes at "The Black Album." Subscribe for free wherever you like to listen and stay tuned for details: https://t.co/UlA4kEUfv1#BlackAlbum2021 pic.twitter.com/XpaOwCwsig — Metallica (@Metallica) August 5, 2021

I Metallica festeggeranno il Black Album, il disco più venduto degli ultimi trent’anni, con una serie notevole di uscite. Il disco tornerà in diversi formati, tra cui un box set – 14 CD, sei LP e DVD e molto altro – che conterrà riff, demo, mix alternativi e registrazioni live, più altre curiosità, in arrivo il 10 settembre. Quel giorno uscirà anche The Metallica Blacklist, una compilation di cover suonate da 53 artisti, tra cui Miley Cyrus, Elton John, Alessia Cara, Weezer, Neptunes, Phoebe Bridgers e Chris Stapleton.