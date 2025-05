I Metallica in Italia a giugno… del 2026

I Metallica torneranno in Italia a giugno… ma del 2026. La band ha annunciato una data nel nostro Paese dell’M72 World Tour che prende il nome dall’album del 2023 72 Seasons.

I quattro, che tra il 2023 e il 2024 si sono esibiti nel mondo di fronte a un totale di quattro milioni di spettatori, suoneranno il 3 giugno 2026 allo Stadio Dall’Ara di Bologna. In apertura Gojira e Knocked Loose. È l’unica data in Italia tra le 16 previste.

Non a Bologna, ma altrove in Europa il gruppo ripeterà la formula dei No Repeat Weekend che prevede due date nella stessa città con set list differenti e cambi negli opening act (a Francoforte, Budapest, Dublino e Londra Gojira e Knocked Loose si alterneranno a Pantera e Avatar).

La vendita generale sarà aperta alle 10 di venerdì 30 maggio, con prevendite riservate ai titolari di carte Mastercard (28 maggio) e agli iscritti di My Live Nation (29 maggio). Una parte del ricavato della vendita dei biglietti andrà alla fondazione del gruppo All Within My Hands che dal 2017 a oggi ha raccolto oltre 20 milioni di dollari destinati a programmi contro l’insicurezza alimentare, percorsi di formazione tecnica e interventi di emergenza in tutto il mondo.

Il 13 giugno, ma del 2025, uscirà la riedizione rimasterizzata di Load con demo, pezzi dal vivo, rough mix. Il box deluxe conterrà 6 LP, 15 CD e 4 DVD.