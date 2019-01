I Metallica hanno suonato “Four Horsemen” in versione country

I Metallica hanno suonato un arrangiamento contry di The Four Horsemen tutto in acustico durante una data speciale di beneficienza.

È successo lo scorso anno, ma il primo videoclip della serata è uscito solo ora. Nel video, James Hetfield ha fatto ancora più roca la sua voce cantando “Choose your fate and die”, mentre Kirk Hammett usava uno slide per suonare la chitarra, Robert Trujillo suonava il basso con tutto il funk di questo mondo e Lars Ulrich accarezzava la batteria con un ritmo facile. La nuova versione dura poco più di tre minuti, un netto contrasto con l’originale. Il secondo, spigoloso pezzo thrash nella scaletta dell’album di debutto del gruppo, Kill ‘Em All del 1983, era infatti il più lungo di tutta la tracklist.

Il gruppo ha suonato la canzone, insieme ad altre, l’anno scorso a San Francisco, con lo scopo di raccogliere denaro per la loro associazione nonprofit All Within My Hands Foundation. Un’altra delle versioni stravolte era quella di Disposable Heroes tratta da Master of Puppets, pezzo che i ragazzi hanno trasformato in qualcosa di simile a una via di mezzo fra Nick Cave and The Bad Seeds e uno dei pezzi leggeri in Led Zeppelin III. «Va bene, questa canzone è un pochino diversa» ha esclamato Hetfield dopo l’esecuzione.

Il concerto completo, che includeva una versione della canzone da cui prende nome la fondazione, sarà disponibile nel prossimo doppio LP Helping Hands… Live & Acoustic at the Masonic, in uscita il primo febbraio. Tutti i ricavati della vendita andranno all’associazione benefica della band e aiuteranno le comunità bisognose, con particolare enfasi sull’educazione e sulla lotta alle carestie. La release, che si presenta in forma di vinile rosso 14 grammi e include una carta download, la troverete negli store indipendenti e anche in versione digitale.