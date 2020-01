I membri rimasti dei Nirvana si riuniranno per un concerto

Domani, all’annuale gala Heaven Is Rock and Roll di Art of Elysium, a Los Angeles, la maggior parte dei Nirvana sarà di nuovo su un palco. Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear suoneranno insieme, dividendo il palco con Beck, St. Vincent, Marilyn Manson, L7, Cheap Trick e la figlia di Grohl, Violet.

Art of Elysium è un’organizzazione fondata nel 1997 per “sostenere le persone che vivono momenti difficili dal punto di vista emotivo”. “Ci occupiamo di bambini, ragazzini, adulti e anziani mentalmente fragili, con problemi emotivi o sociali, e di senzatetto”, specifica il sito.

Non è chiaro se Grohl e gli altri suoneranno con il nome di Nirvana. Alla fine del 2019 Grohl aveva promesso ai fan nu nuovo disco dei Foo Fighters, mentre Novoselic aveva pubblicato il secondo album con i Giants in the Trees, Volume 2.

L’ultima volta che i Nirvana si sono riuniti è stato nel 2014, in occasione del loro inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame.