I Megara hanno vinto ‘Una voce per San Marino’

È il gruppo spagnolo Megara a vincere Una voce per San Marino: i quattro voleranno in Svezia per rappresentare la repubblica alla prossima edizione dell’Eurovision.

Al secondo posto Loredana Berté, favoritissima, che aveva spiazzato tutti con la sua partecipazione: «Voglio andare all’Eurovision per rompere le scatole al mio ex marito Bjorn Borg», aveva annunciato scherzando durante un incontro con i giornalisti a Sanremo 2024. Al terzo posto i La Rua. Quest’anno l’Eurovision si svolgerà in Svezia, precisamente a Malmö, dal 7 all’11 maggio 2024. A rappresentare l’Italia Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024.