I Massive Attack arrivano a La Prima Estate 2027

I Massive Attack tornano in Italia. La band di Bristol è stata annunciata tra i protagonisti de La Prima Estate 2027, il festival che si svolge al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, in Versilia. L’appuntamento è fissato per sabato 19 giugno 2027.
Pionieri del trip hop e tra i nomi più influenti della musica elettronica degli ultimi trent’anni, i Massive Attack si aggiungono a un cartellone che comprende già The Chemical Brothers e Turnstile.
Con questo nuovo annuncio, La Prima Estate continua a delineare il programma dell’edizione 2027, che porterà alcuni dei protagonisti della scena internazionale a pochi passi dal mare della Versilia.
Qui l’annuncio e sotto la line up completa:
Venerdì 18 giugno
THE CHEMICAL BROTHERS
DJ set warm-up: James Holroyd
Ulteriori artisti saranno annunciati prossimamente.
Sabato 19 giugno
MASSIVE ATTACK
OVERMONO (DJ SET)
Ulteriori artisti saranno annunciati prossimamente.
Domenica 20 giugno
Lineup da annunciare
SECONDO WEEKEND | 25–26–27 GIUGNO
Venerdì 25 giugno
Lineup da annunciare
Sabato 26 giugno
Lineup da annunciare
Domenica 27 giugno
TURNSTILE
BILLY IDOL
Ulteriori artisti saranno annunciati prossimamente.
LA PRIMA ESTATE 2027
18–19–20 e 25–26–27 giugno
Parco Bussoladomani – Lido di Camaiore (LU)