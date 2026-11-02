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I Massive Attack arrivano a La Prima Estate 2027

La band britannica si esibirà il 19 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, il giorno dopo i Chemical Brothers. In cartellone anche i Turnstile

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I Massive Attack arrivano a La Prima Estate 2027

Massive Attack

Foto: Marco Prosch/Getty Images

I Massive Attack tornano in Italia. La band di Bristol è stata annunciata tra i protagonisti de La Prima Estate 2027, il festival che si svolge al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, in Versilia. L’appuntamento è fissato per sabato 19 giugno 2027.

Pionieri del trip hop e tra i nomi più influenti della musica elettronica degli ultimi trent’anni, i Massive Attack si aggiungono a un cartellone che comprende già The Chemical Brothers e Turnstile.

Con questo nuovo annuncio, La Prima Estate continua a delineare il programma dell’edizione 2027, che porterà alcuni dei protagonisti della scena internazionale a pochi passi dal mare della Versilia.

Qui l’annuncio e sotto la line up completa:

Venerdì 18 giugno
THE CHEMICAL BROTHERS
DJ set warm-up: James Holroyd
Ulteriori artisti saranno annunciati prossimamente.

Sabato 19 giugno
MASSIVE ATTACK
OVERMONO (DJ SET)
Ulteriori artisti saranno annunciati prossimamente.

Domenica 20 giugno
Lineup da annunciare

SECONDO WEEKEND | 25–26–27 GIUGNO

Venerdì 25 giugno
Lineup da annunciare

Sabato 26 giugno
Lineup da annunciare

Domenica 27 giugno
TURNSTILE
BILLY IDOL
Ulteriori artisti saranno annunciati prossimamente.

LA PRIMA ESTATE 2027
18–19–20 e 25–26–27 giugno
Parco Bussoladomani – Lido di Camaiore (LU)

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