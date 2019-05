I Mars Volta stanno tornando

Sabato mattina, il frontman dei Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala ha parlato dell’imminente ritorno della band su Twitter. Una notizia che ha dell’incredibile, visto che la band si era di fatto sciolta nel 2013, dopo la pubblicazione di Noctourniquet e di una serie di contrasti tra Bixler-Zavala e Omar Rodríguez-López, l’altro componente del gruppo.

“Sogno un nuovo capitolo dei TMV”, ha scritto un fan a Bixler-Zavala. “Sta accadendo”, ha risposto. Il tweet è arrivato dopo una serie di indizi che portavano a pensare che i due fossero in studio insieme. Già a inizio maggio, Bixler-Zavala aveva risposto a un video dicendo che i due erano effettivamente in studio. Una notizia confermata anche nel fine settimana, oltre a diverse promesse, tra cui alcune ristampe.

Quasi tutti i tweet sono stati poi rimossi, ma resta valido il suggerimento di inizio mese, che potete trovare qui sotto.

Man !!!! WTF ! I miss their bikini kill opening slot then I find out they played a wrestling event last night!?! To be fair I was in the studio working on music w the Puerto Rican Bernie Sanders. https://t.co/7pVE8vsLLw

— cedric bixler zavala (@cedricbixler_) 4 maggio 2019