I Måneskin tornano a X Factor: i video

I Måneskin sono tornati sul palco di X Factor. Quattro anni dopo il secondo posto al talent, la band ha aperto la serata finale con Beggin’, poi è riapparsa a metà puntata per suonare i suoi brani più famosi: I Wanna Be Your Slave, Mammamia e Zitti e buoni. Ecco i video delle esibizioni.

«Sono partiti da qua e hanno fatto il giro del mondo, per citarli tornano a casa», ha detto Ludovico Tersigni presentando l’esibizione della band, che ha risposto su Twitter: «Grazie X Factor per averci accolti ancora una volta su un palco per noi così importante, è stato magico».

La finale di X Factor 2021 si è conclusa con la vittoria di Baltimora, il cantante e produttore del roster di Hell Raton. Al secondo posto gIANMARIA, poi i Bengala Fire e Fellow. Tra gli ospiti c’erano anche i Coldplay, che hanno suonato alcuni brani dell’ultimo album Music of the Spheres. A questo link le pagelle della puntata.