I Måneskin suoneranno all’Olimpico e a San Siro

Dopo il maxi live del Circo Massimo, i Måneskin torneranno ad esibirsi in Italia, e non solo nei palasport.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, ospiti di Che tempo che fa, hanno infatti annunciato il loro esordio negli stadi italiani: un battesimo che si terrà nel 2023 e in due date, la prima allo Stadio Olimpico di Roma (il 20 luglio) e la seconda a San Siro, a Milano (il 24 dello stesso mese). La prevendita dei biglietti inizierà il 18 ottobre, intorno alle 11.

Durante la trasmissione, i Måneskin hanno anche suonato dal vivo The Loneliest – il cui video, scritto e diretto da Tommaso Ottomano e girato nell’arco di tre giorni nel parco di Villa Tittoni a Desio, è stato pubblicato pochi giorni fa.

“I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest”

I @thisismaneskin live a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre con il nuovo meraviglioso singolo “The Loneliest” ✨ pic.twitter.com/8venelAm7E

— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 16, 2022