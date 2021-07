I Måneskin suoneranno al Circo Massimo

I Måneskin hanno annunciato oggi uno speciale concerto-evento al Circo Massimo di Roma, previsto per sabato 9 luglio 2022. Il tour nei palazzetti, programmato per quest’inverno e il prossimo anno, è ufficialmente sold out.



Un ritorno alla loro città dopo i successi di quest’anno, da Sanremo all’Eurovision arrivando alla prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con la cover di Beggin’ e dopo essere diventati la prima band italiana della con due singoli contemporaneamente nella UK Singles Chart. Qui sotto il video del loro ultimo brano I Wanna Be Your Slave.