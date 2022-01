I Måneskin suoneranno a ‘Saturday Night Live’ 

Pochi giorni dopo l’annuncio della partecipazione al prossimo Coachella – ne abbiamo parlato qui –, i Måneskin continuano la loro avventura negli Stati Uniti: la band romana, infatti, sarà l’ospite musicale di una puntata di Saturday Night Live, uno dei programmi storici della televisione americana.

L’annuncio è arrivato direttamente dai social di SNL: i Måneskin suoneranno il 22 gennaio, nella puntata condotta da Will Forte.

Next show! pic.twitter.com/CUuRUonzzO — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) January 16, 2022

Nel frattempo i romani si sono esibiti al Festival iHeart Live, dove hanno condiviso lo stesso palco di Imagine Dragons, Willow, Avril Lavigne e Coldplay. Tra i pezzi in scaletta anche Zitti e buoni, I Wanna Be Your Slave, For Your Love, Mammamia e ovviamente Beggin’. Potete vedere le performance qui sotto.