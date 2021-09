I Måneskin suoneranno a Londra per Global Citizen Live

Dopo i record di ascolti sulle piattaforme streaming e il duetto con Iggy Pop, l’incredibile 2021 dei Måneskin continua il 25 settembre, quando la band romana condividerà il palco con Duran Duran, Nile Rodgers e Kylie Minogue. Sono gli artisti che si esibiranno nel Global Citizen Live di Londra, l’evento organizzato per la campagna benefica Recovery Plan for The World.

I concerti non saranno solo a Londra, ma in diverse città del mondo in contemporanea. A Parigi si esibiranno Ed Sheeran, Doja Cat, Elton John, DJ Snake e Black Eyed Peas. A New York ci saranno i Coldplay, Camila Cabello, Billie Eilish, Lizzo, Jennifer Lopez e Cyndi Lauper. Poi Sydney, Seoul, Lagos, Rio de Janeiro e Los Angeles, dove ci saranno Adam Lambert, Demi Lovato, H.E.R., Stevie Wonder e Onerepublic.

L’evento di Londra sarà trasmesso il 25 settembre a partire dalle 18,30 italiane, la diretta streaming sarà su ABC, BBC, FX, iHeart Radio, Hulu, YouTube, Time e Twitter. Di seguito trovate l’annuncio dei Måneskin.

#GlobalCitizenLive is coming to London on Sept. 25, and We’ll be performing! We’re so excited to join @GlblCtzn to defend the planet and defeat poverty during this once-in-a-generation event, and you can join us too! Find out how you can watch here: https://t.co/TB22T2p4i7 pic.twitter.com/ahzr0axUzi

