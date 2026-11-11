I Måneskin sono tornati (e suoneranno al Coachella)

Questa volta non è stata una frase “scappata”, e poi prontamente ritrattata, di De Martino per creare hype attorno al suo primo Festival di Sanremo. Ma nemmeno un annuncio dai loro social. A dare la notizia del ritorno dei Måneskin è stato il Coachella (qui la line up completa).

Nel silenzio della band, che ha smesso di utilizzare i propri social dal 2024, momento in cui il gruppo ha deciso silenziosamente di entrare in pausa per lasciare la possibilità ai vari membri di esplorare le proprie carriere soliste, è stato il festival californiano a spoilerare l’atteso ritorno del gruppo durante l’annuncio della propria line up.

Nel muro di testo che accompagna, come sempre, il cartellone del festival, il nome dei Måneskin compare a sorpresa nella seconda giornata, quella del sabato. Il gruppo romano si esibirà così nei due weekend festivalieri, il 10 e 17 aprile, nella giornata più “rock”, ovvero quella che vede headliner Kevin Parker con il suo progetto Tame Impala seguito da Phoebe Bridgers e Weezer. Per i Måneskin sarà anche un ritorno al festival dopo la loro prima apparizione nel 2022.

I Måneskin torneranno ad esibirsi dopo ben 3 anni di stop.