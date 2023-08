I Måneskin sono stati nominati per miglior video rock ai VMAs

I Måneskin sono stati candidati nella categoria Best Rock agli MTV Video Music Awards per The Loneliest, clip diretto da Tommaso Ottomano. É la quarta volta che la band italiana viene candidata ai VMAs: nel 2022 le nomination furono tre con tanto di vittoria per miglior video alternativo con il brano I Wanna Be Your Slave.

Questa volta la competizione sarà ancora più complicata visto che i Måneskin dovranno vedersela con cinque band che hanno fatto la storia del rock come Foo Fighters, Muse, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers. Sui social il quartetto romano ha ringraziato i VMAs e invitato i fan a votare per loro.

I VMAs si terranno il prossimo 13 settembre al Prudential Center a Newark in New Jersey.