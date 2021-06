I Måneskin sono primi e secondi nella Viral 50 di Spotify negli Stati Uniti

Dopo essere entrati nelle classifiche di vendita/ascolto inglesi, americane e di una trentina d’altri Paesi, i Måneskin hanno raggiunto un altro traguardo: sono primi e secondi nella Viral 50 di Spotify americana che misura quotidianamente (l’ultima rilevazione, quella di cui siamo parlando, è relativa all’8 giugno) e settimanalmente la “viralità” delle canzoni.

I pezzi in questione sono I Wanna Be Your Slave, che è cantata in inglese ed è al numero uno, e Zitti e buoni, che si trova al numero due, entrambe tratte dall’album Teatro d’ira – Vol. 1. Nella Viral settimanale sono rispettivamente al secondo e al quarto posto.

Se il successo anche in questa classifica di Zitti e buoni, che ha vinto l’Eurovision Song Contest, era forse prevedibile, lo era meno quello di I Wanna Be Your Slave che però si sta facendo strada all’estero. Nella Official Chart inglese, ad esempio, si trova ora al numero 24, in salita dall’83, una posizione davanti a Zitti e buoni, al 25 in discesa dalla diciassettesima piazza.

Lo scopo della Spotify Viral 50 è stilare una classifica delle canzoni “virali”: non le più popolari, quindi, ma quelle emergenti, le hit di domani. Non tiene conto solo del numero di stream realizzati dai pezzi, ma ne misura anche (o soprattutto) la condivisione sui social, anche se Spotify non ha reso noti gli esatti criteri con la quale la classifica viene compilata.



Al momento i Måneskin hanno 14.513.500 ascoltatori mensili su Spotify, quasi tre volte quelli di Laura Pausini e oltre tre volte quelli di Andrea Bocelli, due tra i più forti “ambasciatori” della musica italiana nel mondo. Gli U2, per intenderci, hanno 17.610.938 ascoltatori mensili.