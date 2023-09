«I Måneskin sono l’ultima rock band?», si chiede il New York Times. Le figlie di Cornell e Grohl: «Hahahah cosa???»

“Is Måneskin the Last Rock Band?” si chiede il New York Times in un lungo articolo sulla band romana dopo la vittoria ai VMAs: “I Måneskin stanno dando alla Gen Z un assaggio di un genere che potrebbe aver già esalato l’ultimo respiro: il rock ‘n’ roll”, si legge nel pezzo.

“Se volete sapere se vi piacciono i Måneskin — il fenomeno italiano con il nome danese pronunciato MOAN-eh-skin — potere andare su Internet e aggiungervi agli oltre nove miliardi di stream che Sony Music sostiene che la band abbia accumulato su Spotify, YouTube e altri servizi di streaming. Il gruppo italiano è stato un fenomeno globale – forse diventando la più grande rock band italiana di tutti i tempi – da quando ha vinto l’Eurovision Song Contest nel 2021. Per quanto riguarda la bravura dei Måneskin, “de gustibus non est disputandum”, come hanno detto una volta gli italiani: In materia di gusti non ci possono essere discussioni. C’è da chiedersi: i Måneskin sono l’ultima rock band?”.

Nel post su Instagram del magazine sono apparsi un paio di commenti che non passano inosservati: sono quelli delle eredi di due leggende del rock, Lily Cornell Silver, figlia del compianto leader di Soundgarden e Audioslave, e Violet Grohl, figlia del frontman dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana.

Lily scrive: “What?”, “Cosa?”, mentre Violet replica: “Who wrote this lmao”, “Chi ha scritto questa roba, sto ridendo come una pazza” e ha ripreso l’articolo anche in una sua IG story. Eccola.