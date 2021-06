I Måneskin sono al primo posto della classifica hard rock americana di Billboard

Dopo l’entrata nella top 10 inglese, i Måneskin continuano a convincere il pubblico internazionale. Questa volta siamo in America, dove il loro brano I Wanna Be Your Slave ha raggiunto il primo posto della classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard. Il posizionamento vale 2,3 milioni di stream sul territorio statunitense, il 44% in più dei sette giorni precedenti, ed è arrivato dopo solo tre settimane di permanenza.

Esattamente come già successo in Inghilterra, I Wanna Be Your Slave va meglio di Zitti e buoni , il brano con cui la band ha vinto l’Eurovision Song Contest e che è comunque entrato nella classifica di Billboard.

I Wanna Be Your Slave, che insieme alla cover di Beggin’ dei Four Seasons è molto popolare su TikTok, è entrata anche al venticinquesimo posto nella classifica “alternative” e al decimo della Global Excl. U.S., che conteggia gli stream mondiali al netto di quelli degli Stati Uniti.