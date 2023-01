I Måneskin si ‘sposano’ per l’uscita di ‘Rush!’: i video

È uscito a mezzanotte il nuovo album dei Måneskin, Rush!, che vi abbiamo raccontato qui. Per festeggiare, la band ha deciso di sposarsi. Un matrimonio a quattro, celebrato dall’ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele a Palazzo Brancaccio, Roma.

Victoria e Ethan vestiti da spose e Damiano e Thomas in abito da sposi: «Damiano, Ethan, Thomas e Victoria – ha chiesto loro – volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l’un l’altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell’amore e nell’onore ogni giorno delle vostre vite?». «Yes». All’evento presenti molte celebrities come Machine Gun Kelly, Baz Luhrmann, Fedez e Paolo Sorrentino.

I video: