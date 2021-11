I Måneskin si esibiranno agli American Music Awards

Continua l’avventura americana dei Måneskin. La band si esibirà agli American Music Awards che si terranno domenica 21 novembre al Microsoft Theatre di Los Angeles, California.

Gli American Music Awards premiano ogni anno artisti, album e singoli di maggior successo negli Stati Uniti. I vincitori per ogni categoria sono decretati attraverso il voto online e su TikTok. La serata sarà presentata da Cardi B.

I Måneskin hanno annunciato che suoneranno la cover di Beggin’, il loro maggiore successo negli Stati Uniti. Hanno una nomination nella categoria Favorite Trending Song proprio con Beggin’. Nella stessa categoria, che tiene conto della “viralità” dei pezzi su TikTok, appaiono Megan Thee Stallion (Body), Olivia Rodrigo (Drivers Licence), Erica Banks (Buss It), Popp Hunna (Adderall).

So thrilled to announce that we’ll be performing “Beggin'” at the @AMAs! 🤘🔥 Don’t miss the show THIS SUNDAY at 8/7c on @ABCnetwork!https://t.co/SnJkmOSVi4 #ManeskinAMAs pic.twitter.com/ADLN0kTl5Q

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 16, 2021