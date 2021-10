I Måneskin saranno ospiti di un late show americano

Dopo aver conquistato le classifiche americane – l’ultima volta è successo con la US Alternative Radio –, i Måneskin sono pronti a sbarcare oltreoceano, dove suoneranno due concerti speciali e parteciperanno a uno dei programmi televisivi più importanti degli States.

Si tratta del Tonight Show con Jimmy Fallon, che ospiterà la band il 26 ottobre 2021. Per i Måneskin è la prima volta in assoluto sulla televisione americana. «Non vediamo l’ora di incontrare Jimmy e di esibirci durante lo show», scrivono su Twitter. Subito dopo ci saranno i concerti: mercoledì 27 ottobre suoneranno al Bowery Ballroom di New York, mentre lunedì 1 novembre saliranno sul palco del Roxy Theatre di Los Angeles.

Cannot wait to meet @jimmyfallon and play at the #FallonTonight show 👼🏻 Tune in on Tuesday 26 pic.twitter.com/fPkBDMxGc4 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) October 21, 2021

Pochi giorni fa la band ha pubblicato il video del suo ultimo singolo Mammamia, che potete vedere a questo link. Ieri, invece, sono stati candidati agli MTV EMA 2021, nelle categorie Best Italian Act e anche Best Rock e Best Group. Ne abbiamo parlato qui.