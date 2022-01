I Måneskin saranno ospiti a Sanremo 2022

«Quel palco appartiene a loro, ai big, a Vasco e ai Måneskin», aveva detto Amadeus lo scorso novembre, e alla fine ce l’ha fatta: i Måneskin suoneranno a Sanremo 2022, sullo stesso palco da dove è iniziato il loro incredibile 2021, questa volta come ospiti. L’annuncio è arrivato poco fa, durante il TG1: Amadeus ha spiegato che i romani suoneranno durante la prima serata e che per convincerli è bastato «un sentito invito fatto con il cuore».

«Sono davvero forti e l’hanno dimostrato. Stanno facendo un percorso perfetto», ha detto. «Sono il gruppo più cercato e amato del mondo, li aspetto a braccia aperte come tutto il pubblico italiano. Saranno i super protagonisti della prima serata, non poteva essere altrimenti».

Insieme ad Amadeus c’era anche la band, in collegamento da Los Angeles. «Siamo prontissimi, non vediamo l’ora», dice Damiano. «Sarà bellissimo, una grandissima emozione perché è lì che è iniziato tutto. Vogliamo ringraziare Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo, è stato il punto di svolta. Sarà davvero bello e cercheremo di dare il massimo», continua Victoria.

Oltre ai romani, gli altri ospiti già confermati sono Cesare Cremonini e Checco Zalone. Insieme ad Amadeus ci saranno anche cinque co-conduttrici: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. A questo link trovate la lista di tutte le canzoni in gara.

Poco prima del festival – che si terrà dall’1 al 5 febbraio –, i Måneskin suoneranno sul palco di una trasmissione storica della tv americana, Saturday Night Live. Ieri sera, invece, si sono esibiti al festival iHeart Live: trovate qui alcuni video della loro performance.