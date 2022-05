I Måneskin saranno i super ospiti di Eurovision 2022

È ufficiale: i Måneskin prenderanno nuovamente parte all’Eurovision Song Contest, la manifestazione che, lo scorso anno, ha traghettato la band romana alla ribalta internazionale.

Questa volta, però, lo faranno entrando dalla porta principale: il 14 maggio, infatti, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas saliranno sul palco del Pala Olimpico in veste di super ospiti dell’ultima serata della manifestazione per presentare dal vivo il loro nuovo singolo Supermodel, in uscita su tutte le piattaforme il 13 maggio.

Nessun altro recente vincitore del Festival ha mai registrato tanto successo subito dopo la proclamazione. Nel 2021, aver dopo scalato il podio della 65esima edizione del contest, i ragazzi hanno dominato le classifiche di tutto il mondo, diventando la prima rock band italiana ad ottenere un simile record. Attualmente contano più di 4,5 miliardi di ascolti in tutte le piattaforme digitali e 10 dischi di diamante, 185 platino e 42 oro a livello globale.