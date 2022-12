I Måneskin pubblicano un nuovo brano, ‘La fine’, e la tracklist del nuovo disco

Periodo di annunci in casa Måneskin. La band romana ha annunciato poche ore fa il nuovo singolo, Gossip, un feat con Tom Morello (ve ne abbiamo parlato qui). Ma le novità non sono finite: poche ore fa è uscita anche la tracklist dell’album Rush!, in uscita a gennaio, ed è stata pubblicata sulle piattaforme un’altra traccia che farà parte del nuovo lavoro, La fine.

Questa la tracklist:

17 brani, un solo feat, quello con Morello. All’interno anche i brani già usciti negli ultimi mesi, come The Loneliest, Supermodel, Mammamia.

Qui invece potete ascoltare La fine, il nuovo brano pubblicato stanotte: