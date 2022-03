I Måneskin hanno vinto un iHeartRadio Music Award come Best New Alternative Artist

I Måneskin hanno vinto un altro premio. La band ha partecipato alla serata di premiazione degli iHeartRadio Music Awards, i premi dedicati alla musica più suonata nel circuito radiofonico americano iHeartRadio. I quattro hanno vinto nella categoria Best New Alternative Artist battendo Willow Smith, Clairo, Girl in Red e Cannons.

La cerimonia si è svolta ieri sera allo Shrine Auditorium di Los Angeles. Tra gli altri vincitori, Dua Lipa (per Levitating, canzone dell’anno), Olivia Rodrigo e Lil Nas X (rispettivamente artista femminile e maschile), Silk Sonic (miglior duo/gruppo) e Happier Than Ever di Billie Eilish (album dell’anno).

I Måneskin avevano altre due nomination: Best New Pop Artist (ha vinto Olivia Rodrigo) e TikTok Bop of the Year per Beggin’ (è stata preferita Good 4 U di Rodrigo).

Nel corso della serata presentata da LL Cool J si sono esibiti Jennifer Lopez, Megan Thee Stallion e altri. La band italiana ha suonato Beggin’ (qui la storia di come è stata registrata raccontata da chi l’ha prodotta) e I Wanna Be Your Slave. Ecco il video della performance:



La band romana ha annunciato due giorni fa le date del tour mondiale, che non toccherà la Russia: «Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà».