I Måneskin hanno svelato la copertina del loro nuovo singolo, ‘The Loneliest’

Dopo aver stuzzicato i fan con differenti preview, i Måneskin hanno pubblicato sui loro social la copertina del nuovo singolo, The Loneliest, in uscita il 7 ottobre.

L’annuncio arriva a pochi giorni dalla loro esibizione al Global Citizen di New York dove hanno condiviso il palco, tra i tanti, con gli headliner della serata, i Metallica e altri artisti come Mariah Carey, Rosalía, Jonas Brothers.

The Loneliest arriva a quattro mesi di distanza da Supermodel, il brano che con oltre 150 milioni di stream globali è stato capace di raggiungere il primo posto della classifica di Billboard. In estate inoltre i Måneskin hanno partecipato alla colonna sonora del film Elvis di Baz Lurhmann con il brano If I Can Dream.

La band ha pubblicato un estratto del testo del nuovo brano:

You will be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when i close my eyes

It’s torturous tonight is gonna be the loneliest

I Måneskin saranno in tour a partire dal 31 ottobre. Il Loud Kids Tour inizierà negli States per poi arrivare in Europa questo febbraio con date italiane a Pesaro, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Milano.