I Måneskin hanno suonato ‘Beggin’ all’Ellen Show: il video

«An incredible Italian rock band», la cui musica è stata ascoltata in streaming oltre tre miliardi di volte. «They’re amazing».

Così Ellen DeGeneres ha introdotto ieri i Måneskin che hanno suonato la loro cover di Beggin’ all’interno all’Ellen Show, la trasmissione pomeridiana della NBC che chiuderà quest’anno, alla diciannovesima edizione. Ospite della puntata era anche l’attrice Salma Hayek.

Beggin’ è il maggiore successo dei Måneskin negli Stati Uniti. Attualmente si trova al numero 14 della classifica dei singoli di Billboard.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Dopo il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas aperto dalla band romana, Mick Jagger ha postato una foto coi Måneskin in ricordo della «great night in Vegas».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mick Jagger (@mickjagger)

Il 14 novembre Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si esibiranno in Ungheria agli MTV EMAs 2021 dove sono candidati, oltre che nella categoria Best Italian Act, anche in quelle internazionali Best Group e Best Rock, un fatto unico per un artista italiano. In luglio suoneranno al Lollapalooza di Parigi nella giornata in cui sono headliner i Pearl Jam. In Italia, l’ultimo album del gruppo Teatro d’ira Vol. 1 è triplo platino.