I Måneskin hanno suonato al Rock am Ring davanti a 90.000 persone: il video

Tornati, finalmente, i principali festival europei dopo due anni di stop. Tra questi anche il Rock am Ring, che tra gli headliner di quest’anno ha Green Day, Muse, Volbeat. E dove si sono esibiti pure i Måneskin, tra i protagonisti della giornata di ieri.



I quattro si sono esibiti con un set di 45 minuti. All’interno della scaletta anche la nuova Supermodel. Tra le cover anche My Generation dei The Who. La scaletta:

1:51 – ZITTI E BUONI

6:08 – IN NOME DEL PADRE

11:02 – MAMMAMIA

14:11 – Beggin’

18:14 – Chosen

21:58 – SUPERMODEL

24:50 – FOR YOUR LOVE

31:00 – TOUCH ME

34:50 – My Generation (The Who cover)

37:27 – GASOLINE

42:29 – I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

48:09 – I WANNA BE YOUR SLAVE



Qui trovate il live completo:

Questo invece il post della band, che sui social ha scritto:

«100.000 people going wild. Festival season has just begun, thanks to @rockamringofficial, wildest crowd ever 🇩🇪».