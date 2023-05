I Måneskin hanno pubblicato un EP dal vivo. Fa parte della serie City Sessions ed è disponibile solo su Amazon Music. Contiene quattro pezzi: Baby Said, The Loneliest, Gossip e Bla Bla Bla, tutti estratti dall’ultimo album Rush!.

Lo scorso 8 maggio i Måneskin sono stati i primi italiani a fare un sold out alla O2 Arena di Londra. Hanno suonato di fronte a 20 mila persone, il loro record personale nel Regno Unito. Prima di Kool Kids, la band ha invitato come sempre i fan sul palco e Damiano David «ci odiano in tutto il mondo per questa tradizione, ma non ce ne fotte un cazzo».

Damiano ha festeggiato il sold out londinese su Instagram: «U can suck my ding dong». Cè bisogno di traduzione?

Dopo avere suonato negli stadi italiani (dal 16 al 25 luglio a Trieste, Roma e Milano), la band sarà in giro per il mondo da settembre a dicembre: Europa, Stati Uniti (anche al Madison Square Garden), Messico, Colombia, Cile, Argentina, Brasile, Australia, Singapore, Giappone e di nuovo Europa.

Nelle scorse settimane i Måneskin hanno pubblicato la versione live di Baby Said a Parigi e un videoracconto del tour europeo.