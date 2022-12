I Måneskin hanno pubblicato un video backstage di 30 minuti del tour americano

Per festeggiare la fine di un altro anno strepitoso, i Måneskin hanno pubblicato Everything This Way, un dietro le quinte del loro tour americano. Negli ultimi due mesi infatti la band romana ha calcato i principali palchi degli States per oltre venti date, concludendo il tour a Las Vegas dove il gruppo ha distrutto i propri strumenti al termine dello show, scatenando un gran polverone social.

Everything This Way mostra il lato più scanzonato e divertente della band, ricordandoci che i nuovi fenomeni del rock mondiale sono, ancora e comunque, dei giovani pischelli romani tra scherzi, battute e prese in giro – tutto assolutamente in romanaccio stretto.

I Måneskin pubblicheranno il loro atteso nuovo disco, Rush!, il prossimo 20 gennaio, prima di partire per un lungo tour europeo che comincerà il 23 febbraio a Pesaro. Il 2023 sarà ancora l’anno dei Måneskin?