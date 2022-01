I Måneskin hanno posticipato il tour europeo

Dopo il successo sul palco del Saturday Night Live – con tanto di endorsement da Mark Ronson – e a pochi giorni dal ritorno a Sanremo, i Måneskin sono stati costretti a posticipare alcune date del loro tour europeo, come prevedibile a causa pandemia. In particolare, si tratta dei concerti nei palazzetti e di quelli lontano dall’Italia. Le date all’aperto all’Arena di Verona, al Circo Massimo e a Lignano Sabbiadoro sono confermate, così come le partecipazioni ai festival già annunciati.

«È diventato difficile rispettare impegni e tempistiche del tour come inizialmente pianificate», spiega il comunicato diffuso dalla band. «La priorità assoluta è garantire la totale sicurezza di tutti». I biglietti già acquistati saranno validi anche per le nuove date, che verranno annunciate il 1° marzo.

«Siamo estremamente dispiaciuti. Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali», dice la band sui social. «Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni Paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti. Siamo davvero molto dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza e supporto, siamo tutti insieme in questa situazione, dobbiamo solo resistere, ma torneremo, lo giuriamo, e sarà ancora più bello».

Ecco la lista delle date che verranno riprogrammate:

Domenica 6 Febbraio 2022 London, UK O2 Academy Brixton

Giovedì 10 Febbraio 2022 Brussels, Belgium Forest National

Sabato 12 Febbraio 2022 Luxembourg, Luxembourg Rockhal

Martedì 15 Febbraio 2022 Warsaw, Poland Torwar Hall

Venerdì 18 Febbraio 2022 Vienna, Austria Wiener Stadthalle

Lunedì 21 Febbraio 2022 Paris, France Zenith

Giovedì 24 Febbraio 2022 Zürich, Switzerland Halle 622

Sabato 26 Febbraio 2022 Berlin, Germany Verti Music Hall

Lunedì 28 Febbraio 2022 Prague, Czech Republic Malá Sportovní Hala

Martedì 1 Marzo 2022 Budapest, Hungary Barba Negra

Giovedì 3 Marzo 2022 Amsterdam, Netherlands AFAS Live

Lunedì 7 Marzo 2022 Kiev, Ukraine Stereo Plaza

Mercoledì 9 Marzo 2022, Moscow, Russia Stadium Club

Venerdì 11 Marzo 2022 St Petersburg, Russia KSK Tinkoff Arena

Domenica 13 Marzo 2022 Tallinn, Estonia Saku Suurhall

Lunedì 14 Marzo 2022 Riga, Lettonia Arena Riga

Venerdì 18 Marzo 2022 Pesaro, Vitrifrigo Arena

Domenica 20 Marzo 2022 Bologna, Unipol Arena

Martedì 22 Marzo 2022 Milano, Mediolanum Forum

Mercoledì 23 Marzo 2022 Milano, Mediolanum Forum

Sabato 26 Marzo 2022 Napoli, PalaPartenope

Domenica 27 Marzo 2022 Napoli, PalaPartenope

Giovedì 31 Marzo 2022 Firenze, Nelson Mandela Forum

Venerdì 1 Aprile 2022 Firenze, Nelson Mandela Forum

Domenica 3 Aprile 2022 Torino, Pala Alpitour

Martedì 5 Aprile 2022 Milano, Mediolanum Forum

Venerdì 8 Aprile 2022 Bari, Palaflorio

Martedì 12 Aprile 2022 Roma, Palazzo dello sport

Mercoledì 13 Aprile 2022 Roma, Palazzo dello sport