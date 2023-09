I Måneskin hanno fatto ‘Back to Black’ di Amy Winehouse al Madison Square Garden di New York: il video

Ieri sera i Måneskin si sono esibiti al Madison Square Garden di New York, «the world’s most famous arena», come recita lo slogan dell’impianto sportivo casa dei New York Knicks. «È uno dei posti più importanti dove puoi sognare di esibirti», ha detto Damiano ad Associated Press annunciando il sold out dell’arena.

Si sono sentite due cover, oltre al cavallo di battaglia Beggin’, ovvero Humble di Kendrick Lamar in versione elettrica e Back to Black di Amy Winehouse cantata da Damiano col chitarrista Thomas Raggi, lo stesso pezzo che il gruppo suonava sei anni fa nelle sue Rooftop Sessions. Era il 2017, i Måneskin non avevano pubblicato alcun disco, né avevano partecipato a X Factor.

Back to Black al Madison Square Garden ieri sera:

Back to Black nel 2017 (sì, sono loro):

E qui la versione di Humble di Kendrick Lamar suonata ieri sera a New York:

Una curiosità: a inizio 2022 il produttore di Back to Black Mark Ronson ha lodato i Måneskin in un tweet dopo averli visti al Saturday Night Live: ««Sono impressionato da quant’è stato incredibilmente rigenerante ascoltare un grande sound prodotto da tre musicisti, un cantante e zero basi musicali. Ben fatto, Måneskin».